Argentina-Ecuador in tv | data | orario e diretta streaming qualificazioni Mondiali 2022

(Di giovedì 8 ottobre 2020) L’di Lionel Messi fa il proprio esordio casalingo nellesudamericane aldi Qataraffrontando la nazionale allenata dal tecnico Gustavo Alfaro. Il match traedandrà in onda questa sera alle ore 02:30 italiane nello stadio La Bombonera di Buenos Aires. Il tecnico Lionel Scaloni dovrebbe schierare tra i titolari sia Messi che Lautaro Martinez. Appuntamento da non perdere questa notte su Como TV, dove la partita verrà trasmessa in chiaro.