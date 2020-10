Argentero si rimette il camice in Doc: “Un successo in pieno lockdown per una storia vera” (Di giovedì 8 ottobre 2020) L'attore torna con la seconda serie del medical dagli ascolti record: «Mostriamo lo spaesamento sociale di un medico che ha perso la memoria e diventa paziente» Leggi su lastampa (Di giovedì 8 ottobre 2020) L'attore torna con la seconda serie del medical dagli ascolti record: «Mostriamo lo spaesamento sociale di un medico che ha perso la memoria e diventa paziente»

infoitcultura : Argentero si rimette il camice in Doc: “Un successo in pieno lockdown per una storia vera” - zazoomblog : Argentero si rimette il camice in Doc: “Un successo in pieno lockdown per una storia vera” - #Argentero #rimette… - LaStampa : Argentero si rimette il camice in Doc: “Un successo in pieno lockdown per una storia vera” - LaStampa : L'attore torna con la seconda serie del medical dagli ascolti record: «Mostriamo lo spaesamento sociale di un medic… -

Ultime Notizie dalla rete : Argentero rimette Argentero si rimette il camice in Doc: “Un successo in pieno lockdown per una storia vera” La Stampa Argentero torna con il suo "Doc": mi piace perché è senza filtri

Roma (askanews) - La prima stagione di 'Doc - Nelle tue mani' era andata in onda in pieno lockdown e aveva conquistato ben 8 milioni di ...

Argentero si rimette il camice in Doc: “Un successo in pieno lockdown per una storia vera”

L'attore torna con la seconda serie del medical dagli ascolti record: «Mostriamo lo spaesamento sociale di un medico che ha perso la memoria e diventa paziente» ...

Roma (askanews) - La prima stagione di 'Doc - Nelle tue mani' era andata in onda in pieno lockdown e aveva conquistato ben 8 milioni di ...L'attore torna con la seconda serie del medical dagli ascolti record: «Mostriamo lo spaesamento sociale di un medico che ha perso la memoria e diventa paziente» ...