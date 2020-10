Antonelli (Cts) a TPI: “Il vaccino antinfluenzale andava reso obbligatorio per tutto il personale sanitario” (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Fare il vaccino è importante anche per non intasare gli ospedali, andrebbe reso obbligatorio per tutto il personale sanitario”. A dirlo a TPI è il dottor Massimo Antonelli, direttore del dipartimento Anestesia e Rianimazione del Policlinico Gemelli, una delle punte di diamante del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza Covid-19. Esattamente uno dei motivi che ha spinto noi di TPI a lanciare una campagna sulla vaccinazione di massa a cui hanno aderito l’epidemiologo Andrea Crisanti, il virologo Fabrizio Pregliasco e il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta. Far vaccinare la maggior parte dei cittadini infatti potrebbe risultare molto utile nella lotta al Coronavirus. Da un lato ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Fare ilè importante anche per non intasare gli ospedali, andrebbeperilsanitario”. A dirlo a TPI è il dottor Massimo, direttore del dipartimento Anestesia e Rianimazione del Policlinico Gemelli, una delle punte di diamante del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza Covid-19. Esattamente uno dei motivi che ha spinto noi di TPI a lanciare una campagna sulla vaccinazione di massa a cui hanno aderito l’epidemiologo Andrea Crisanti, il virologo Fabrizio Pregliasco e il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta. Far vaccinare la maggior parte dei cittadini infatti potrebbe risultare molto utile nella lotta al Coronavirus. Da un lato ...

"È sbagliato paragonare i numeri di oggi a quelli di marzo e aprile. I ricoverati nei reparti e nelle terapie intensive attualmente sono distribuiti su tutto il territorio nazionale. Ad aprile e marzo ...

Roma, 3 ott. (askanews) - 'L'epidemia in Italia è sotto controllo anche se i numeri possono far immaginare un imminente pericolo. C'è allerta, ...

