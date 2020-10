Antonella Clerici arrabbiata con Maelle | rimprovera la figlia in diretta Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 8 ottobre 2020)è sempre pronta a elogiare suama oggi ina E’ sempre mezzogiorno l’hata (). Un rimprovero a distanza ma che ha reso non solo l’idea chefosse davveroconma anche che la conduttrice è mamma come tutte le altre mamme e la sua dolce undicenne è identica a tutti gli altri ragazzini.prosegue con il suo nuovo programma portando avanti la bella intenzione di aprire la sua cucina al pubblico che la segue, proprio come i telespettatori hanno fatto con lei per anni. Cosa si fa in cucina? Non si preparano solo pranzi, cene o dolci ...