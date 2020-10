Anticipazioni Una Vita, Marcia scompare: ecco chi la rapisce (Di giovedì 8 ottobre 2020) Colpo di scena nelle prossime puntate di Una Vita: Marcia sparisce nel nulla! La domestica brasiliana scompare e nessuno sembra sapere cosa le è accaduto. Il tutto accade quando Felipe decide di rendere ufficiale la loro relazione. Scendendo nel dettaglio, l’Alvarez Hermoso fa sapere a Genoveva di averla solo usata per vincere contro Alfredo Bryce … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 8 ottobre 2020) Colpo di scena nelle prossime puntate di Unasparisce nel nulla! La domestica brasilianae nessuno sembra sapere cosa le è accaduto. Il tutto accade quando Felipe decide di rendere ufficiale la loro relazione. Scendendo nel dettaglio, l’Alvarez Hermoso fa sapere a Genoveva di averla solo usata per vincere contro Alfredo Bryce … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

