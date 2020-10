Anna Moroni torna da sola in tv ma sarà contro Antonella Clerici Video

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Per la prima voltasaranno unal’altra, ovviamente solo in tv e senza alcuna intenzione di scontrarsi ma il pubblico dovrà scegliere. In un secondosui socialannuncia il suo ritorno in tv, sottolinea che in cucina sarà, non ha bisogno di dire su quale canale e in quale programma, la risposta sarebbe ovvia. I meno attenti chiedono sui social dove potranno seguire la maestra in cucina, alcuni ancora sperano possa raggiungere gli studi di Milano per E’ sempre mezzogiorno. Invece sarà sempre in onda su Rete 4 per le nuove puntate di Ricette all’italiana e purtroppo nello stesso orario di...