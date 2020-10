Andrea Crisanti e l’incremento di tamponi che è «acqua fresca»

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 8 ottobre 2020), ordinario di Microbiologia all’università di Padova, in un’intervista a Repubblica spiega che il numero di test del tampone giornalieri è troppo basso per poter contrastare l’avanzata del Coronavirus. Secondo il professore siamo in ritardo e il sistema sanitario italiano è già in affanno: Professore, ieri c’è stato un numero record di: oltre 125mila, 25mila in più rispetto al giorno prima. Sono sufficienti per intercettare e contenere il virus? «Venticinquemila in più? Sono. O una pezza calda, se preferisce. Io ne suggerivo 3-400 mila al giorno». Era fine agosto quando lei presentò al governo un piano per quadruplicarli. Che fine ha fatto quello studio? «L’ho ...