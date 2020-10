AMD | Ryzen 5000 disponibili per novembre

Leggi su windowsinsiders

(Di giovedì 8 ottobre 2020) AMD lancia la nuova serie di CPUprogettate per il segmento Desktop e basate sulla nuova architettura Zen 3. AMD – Zen 3 eNella giornata odierna il colosso di Sunnyvale ha annunciato il lancio dei processoridella nuova serie. L’articolo ufficiale cita ben quattro nuove CPU che andranno ad essere commercializzate nel corso del prossimo mese. Welcome the all-new @AMDSeries Desktop Processors. Built on the “Zen 3” architecture, the new desktop lineup delivers across-the-board leadership performance for gamers and content creators. — AMD (@AMD) October 8, 2020 La documentazione fornita da AMD riporta un aumento del parametro IPC del 19% rispetto all’architettura Zen 2. In ...