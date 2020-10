Allerta Meteo Emilia Romagna: criticità arancione per la piena del Po (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ancora una giornata di Allerta arancione in Emilia-Romagna per il defluire della piena del fiume Po: il nuovo alert di Arpae e Regione si estende anche a tutta la giornata di domani. Segnalata criticità idraulica nella pianura Emiliana orientale e sulla costa ferrarese per il passaggio della piena del fiume nel tratto terminale a valle della sezione idrometrica di Ariano (Rovigo).L'articolo Allerta Meteo Emilia Romagna: criticità arancione per la piena del Po MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ancora una giornata diinper il defluire delladel fiume Po: il nuovo alert di Arpae e Regione si estende anche a tutta la giornata di domani. Segnalata criticità idraulica nella pianurana orientale e sulla costa ferrarese per il passaggio delladel fiume nel tratto terminale a valle della sezione idrometrica di Ariano (Rovigo).L'articolo: criticitàper ladel PoWeb.

