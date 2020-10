TV7Benevento : **Alitalia: Gualtieri, 'uscirà oggi stesso decreto su newco e cda'**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Alitalia Gualtieri

Il Tempo

Gualtieri a Porta a Porta conferma: “Il decreto Alitalia? Oggi stesso”. Il provvedimento dovrebbe contenere anche le nomine per il nuovo consiglio di amministrazione che dovrebbe essere composto da ...Il decreto per la costituzione della newco per Alitalia e la nomina formale dei vertici "penso uscirà oggi stesso". Lo ha annunciato ...