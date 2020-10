Alessandra Amoroso Instagram Story, il video del duro allenamento in palestra: che fisico (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ce la sta mettendo tutta Alessandra Amoroso per mantenersi in forma. In una delle sue Instagram Stories si vede la cantante pugliese intenta ad allenarsi in palestra, facendo gli addominali alla spalliera con un apparecchio sofisticato. E sembra divertirsi parecchio l’artista, che ha ottenuto il successo nel 2009, grazie alla vittoria dell’ottava edizione del talent Amici di Maria De Filippi. A colpire i fan, senza dubbio, l’impegno della giovane, ma anche l’outfit sportivo. leggi anche l’articolo —> Francesca Cipriani foto al mare eccezionale: il costume bianco fa impazzire Alessandra Amoroso Instagram Story, video del duro allenamento in ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ce la sta mettendo tuttaper mantenersi in forma. In una delle sueStories si vede la cantante pugliese intenta ad allenarsi in, facendo gli addominali alla spalliera con un apparecchio sofisticato. E sembra divertirsi parecchio l’artista, che ha ottenuto il successo nel 2009, grazie alla vittoria dell’ottava edizione del talent Amici di Maria De Filippi. A colpire i fan, senza dubbio, l’impegno della giovane, ma anche l’outfit sportivo. leggi anche l’articolo —> Francesca Cipriani foto al mare eccezionale: il costume bianco fa impazziredelin ...

salamonepace : @FoglianiPace Il mio cantante preferito da Italia è Alessandra Amoroso. Ha una bellissima voce. La mia canzone pref… - NatashiaGuerra : Io che quando litigo con il mio fidanzato per motivi a lui sconosciuti, ascolto a tutto volume “estranei a partire… - radiosiciliarse : Alessandra Amoroso - Forza e coraggio - AGiulia99 : RT @Amorosiniitalia: La storia di Alessandra Amoroso???? - natish__ : RT @Jessica196j: Quando sentiamo Alessandra Amoroso in sottofondo e sappiamo già come andrà a finire: #TemptationIsland -