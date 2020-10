Alberto Tarallo vuota il sacco: “Adua Del Vesco fece cacciare Massimiliano Morra perché…” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tarallo fa delle dichiarazioni importanti su Morra e Del Vesco Dopo settimane di silenzio, nella serata di domenica 4 ottobre 2020 si è tornati a parlare di quello che accadeva all’interno della Ares Film. Da una parte Barbara D’Urso con il suo Live che aveva ospite l’addetto stampa della casa di produzione. Dall’altra, ovvero a Non è l’Arena di Massimo Giletti era presente Alberto Tarallo. Quest’ultimo all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, anche se non menzionato, è stato accusato di essere Lucifero dentro una setta. Nel programma di Canale 5 alla domanda di Lady Cologno se Massimiliano Morra e Adua Del Vesco fossero fidanzati, Enrico Lucherini senza giri di parole ha detto no e ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 8 ottobre 2020)fa delle dichiarazioni importanti sue DelDopo settimane di silenzio, nella serata di domenica 4 ottobre 2020 si è tornati a parlare di quello che accadeva all’interno della Ares Film. Da una parte Barbara D’Urso con il suo Live che aveva ospite l’addetto stampa della casa di produzione. Dall’altra, ovvero a Non è l’Arena di Massimo Giletti era presente. Quest’ultimo all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, anche se non menzionato, è stato accusato di essere Lucifero dentro una setta. Nel programma di Canale 5 alla domanda di Lady Cologno see Adua Delfossero fidanzati, Enrico Lucherini senza giri di parole ha detto no e ...

