Albano e Loredana Lecciso si sono già sposati? “Matrimonio” in gran segreto

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Questo articolosigià? “Matrimonio” insigià? Ecco le parole del cantante che hanno lasciato tutti senza parole. Ma non è come sembra.da ormai qualche tempo a questa parte starebbero pensando al matrimonio: le voci ed i rumor a riguardo in tal sensodavvero molto insistenti dal momento …

CicoPapi1 : RT @Baldaranza: Una domanda: Chi cacchio se compra Albano a grandezza naturale ? Romina e Loredana Lecciso? #MomentoDisagio forte ?? https… - Baldaranza : Una domanda: Chi cacchio se compra Albano a grandezza naturale ? Romina e Loredana Lecciso? #MomentoDisagio forte… - zazoomblog : Loredana Lecciso e Albano choc: le labbra del tradimento- FOTO - #Loredana #Lecciso #Albano #choc:… - infoitcultura : Albano sposa Loredana Lecciso, Romina Power si consola in famiglia -

Ultime Notizie dalla rete : Albano Loredana

Albano e Loredana Lecciso si sono già sposati? Ecco le parole del cantante che hanno lasciato tutti senza parole. Ma non è come sembra. Albano e Loredana Lecciso da ormai qualche tempo a questa parte ...Albano Carrisi non perde di vista i figli che ha sempre seguito, anche se da lontano, per lasciar loro la sensazione di libertà e di essere artefici del proprio destino. Albano ha sempre dichiarato, c ...