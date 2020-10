Albano Carrisi e il ritorno con Romina | La profezia di Don Santino Spartà (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il destino di Albano Carrisi sembra ormai segnato e il ritorno di fiamma con Romina Power viene annunciato ancora una volta da Don Santino Spartà che, in un’intervista al settimanale Adesso svela la sua profezia. Il cantante che tutt’ora continua la sua grandissima storia d’amore con Loredana Lecciso sembrerebbe aver un futuro totalmente diverso da quello che crede. Il matrimonio tra Albano Carrisi e Romina Power è ormai terminato da diversi anni anche se, tantissimi fan della coppia sperano ancora il un loro ritorno inaspettato. A far sognare ancora una volta questi stessi fa infatti, è proprio Don Santino che, sembra aver predetto il futuro del cantante. Di cosa ... Leggi su giornal (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il destino disembra ormai segnato e ildi fiamma conPower viene annunciato ancora una volta da DonSpartà che, in un’intervista al settimanale Adesso svela la sua. Il cantante che tutt’ora continua la sua grandissima storia d’amore con Loredana Lecciso sembrerebbe aver un futuro totalmente diverso da quello che crede. Il matrimonio traPower è ormai terminato da diversi anni anche se, tantissimi fan della coppia sperano ancora il un loroinaspettato. A far sognare ancora una volta questi stessi fa infatti, è proprio Donche, sembra aver predetto il futuro del cantante. Di cosa ...

