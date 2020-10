AIMC Torino e Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare sfilano alla Torino Fashion Week

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Proseguono con grande successo di visualizzazioni le sfilate digitali dellache l’8 ottobre, per la moda inclusiva, vedono in passerella le borse create dagli studenti dell’Accademiadi Moda e Couture diper U.I.L.D.M. (): bags raffinate e pratiche pensate per donne e uomini con difficoltà motorie. Oltre a lorogli stilisti Amichcouture, Amichcouture e Kajal. Il 9 ottobre alle ore 21 viene invece consegnato ilAward by Rinascente, CNA ...