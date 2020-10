After 3, riprese iniziate: cambiano i volti di Landon, Kim e tanti altri (Di giovedì 8 ottobre 2020) La saga cinematografica di After continua. Dopo il grande successo dei primi due film in Italia e nel resto del mondo la produzione è al lavoro sulla terza parte della storia di Hardin e Tessa. In questi giorni sono ufficialmente iniziate le riprese del nuovo film. Per via dell’emergenza Coronavirus il set è stato allestito … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 8 ottobre 2020) La saga cinematografica dicontinua. Dopo il grande successo dei primi due film in Italia e nel resto del mondo la produzione è al lavoro sulla terza parte della storia di Hardin e Tessa. In questi giorni sono ufficialmenteledel nuovo film. Per via dell’emergenza Coronavirus il set è stato allestito … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

afterxitaly1 : Le riprese di After 3 e 4 sono iniziate in Bulgaria, ecco alcune foto di Hero e Jo sul set!! ???? #aftermovie… - _hknowme_ : in che senso hanno iniziato le riprese di After 3 e After 4? ma io non- - clikservernet : After 3 e 4: le riprese sono già iniziate in Bulgaria - Noovyis : (After 3 e 4: le riprese sono già iniziate in Bulgaria) Playhitmusic - - cinemaniaco_fb : ?????????????? After 3 e 4: le riprese sono già iniziate in Bulgaria -