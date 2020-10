AEW Dynamite report 07 10 20

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 8 ottobre 2020) La puntata odierna di AEWcelebra i 30 anni di carriera di Chris Jericho. Un altro risultato eccezionale per l’atleta canadese. Chris Jericho – fonte AEWFTW Championship match Il primo match vede due giganti protagonisti. Will Hobbs sfida Brian Cage per il FTW Championship. The Machine domina dimostrando ancora una volta di esser un wrestler completo: ha tecnica, forza bruta e agilità. Hobbs utilizza tutte le sue manovre migliori ma non riesce ad abbattere il nemico, si lascia quindi prendere dallo sconforto e tenta un salto dal paletto che gli costa la sconfitta. Al termine del match Taz tenta di reclutarlo ma l’intervento di Darby Allin risulta decisivo. AEW World Tag Team Championship The Hybrid2 affrontano i FTR per gli AEW World Tag Team Championship. Il match è equilibrato e i ...