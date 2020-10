Acca Larenzia, le motivazioni della condanna di Nardulli e Castellino: volevano “neutralizzare” gli estranei (Di giovedì 8 ottobre 2020) Acca Larenzia 2019. “L’imperativo comune ai promotori della cerimonia e ai partecipanti era quello di neutralizzare eventuali soggetti che avessero avuto l’ardire di presentarsi in quelle circostanze”. E di “impedire a costoro una attività informativa e documentativa dell’evento”. Queste in sostanza le motivazione della pesante condanna a 5 anni e mezzo di carcere per Vincenzo Nardulli, esponente di Avanguardia nazionale, e il leader romano di Forza Nuova, Giuliano Castellino. Acca Larenzia, le motivazioni della condanna di Nardulli e Castellino I due sono accusati di lesioni e rapina aggravata e minacce ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 ottobre 2020)2019. “L’imperativo comune ai promotoricerimonia e ai partecipanti era quello di neutralizzare eventuali soggetti che avessero avuto l’ardire di presentarsi in quelle circostanze”. E di “impedire a costoro una attività informativa e documentativa dell’evento”. Queste in sostanza le motivazionepesantea 5 anni e mezzo di carcere per Vincenzo, esponente di Avanguardia nazionale, e il leader romano di Forza Nuova, Giuliano, lediI due sono accusati di lesioni e rapina aggravata e minacce ...

JenaPlissken4 : @CpiSardegna 10, 100, 1000 Acca Larenzia - luposeduto : RT @anamoRacsecnarF: A Roma sulla terrazza di un supermercato nei pressi di via acca larenzia,c’è disegnata una croce celtica.Sono state fa… - BeltramoPaolo : RT @anamoRacsecnarF: A Roma sulla terrazza di un supermercato nei pressi di via acca larenzia,c’è disegnata una croce celtica.Sono state fa… - brongosalvatore : RT @anamoRacsecnarF: A Roma sulla terrazza di un supermercato nei pressi di via acca larenzia,c’è disegnata una croce celtica.Sono state fa… - Alessio70740392 : RT @anamoRacsecnarF: A Roma sulla terrazza di un supermercato nei pressi di via acca larenzia,c’è disegnata una croce celtica.Sono state fa… -