A Verona con la Primavera? Il Genoa potrebbe chiedere l’aiuto da casa alle Asl

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Oggi la Lega di Serie A ha diramato il calendario per i prossimi mesi, fino a gennaio. Un atto dovuto, ovvio. Ma che non tiene conto – e come mai– degli sviluppi del caos scatenato dal focolaio. Al di là della deriva Juve-Napoli la situazione delspiega alla perfezione il distacco dalla realtà del regolamento attuale che si è dato il calcio per cercare di andare avanti nel mezzo della pandemia. Una nota ufficiale del club ieri ha annunciato la mancata negativizzazione dei diciassette giocatori della prima squadra già positivi al Covid-19. Maran in teoria dovrebbe preparare la trasferta didel 19 ottobre (contro l’ex Juric), ma praticamente tutta la rosa è in isolamento domiciliare e non si puònare. Si gioca tra ...