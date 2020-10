16 anni | drogata | stuprata e poi impalata fino a morire “Era consenziente”

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Difficile anche da raccontare quello che è successo a Lucia. Una vicenda che ci porta tristemente a ricordare la fine di Pamela Mastropietro. lucia perez, foto facebookConsenziente di cosa? Di farsi stuprare, seviziare e poi impalare? Eppure i giudici hanno detto così e la morte di Lucia assomiglia sempre di più a quella di Pamela Matropietro, per la quale a dire il vero c’è un nigeriano in carcere accusato di omicidio, ma che nei media ha destato più critiche alla giovanissima che ricerca della verità. Uccise perché drogate? Essere drogate da attenuante si è trasformato in aggravante? Le femministe non ci stanno e hanno ragione e per Lucia stanno portando avanti una battaglia per la ricerca di giustizia: gli assassini sono stati assolti perché secondo ...

Kati72540820 : @gualtierieurope Pamela Mastropietro (18 anni), stuprata, uccisa, e poi lasciata a pezzi in un due trolley a bordo… - chirurgoest76 : @carmelitadurso WWWWWHHHHOOOAAAAHHHH Ma come Fa????? È incredibile a 63 anni avere quel corpo!!! Drogata dal lavor… - oonliz : @AndreaNu_ Io che l'ho scoperta quest'anno, a 17 anni, e ormai ne sono drogata: -

Ultime Notizie dalla rete : anni drogata

Kikapress

Il suo ultimo album 'After Hours' è stato un successo pazzesco, ma Abel Tesfaye non può lasciare casa per portarlo in giro per il mondo. E qundi ne sta registrando un altro e sta lavorando al debutto ...Il suo ultimo album è stato un successo pazzesco, ma Abel Tesfaye non può lasciare casa per portarlo in giro per il mondo. E qundi ne sta registrando un altro e sta lavorando a un film ...