Zaia | “Non vogliamo fare i bulli con il governo ma l’emergenza non c’è”

Roma, 7 ott – Luca Zaia non ci sta: le nuove restrizioni del governo giallofucsia sono ingiustificate, almeno vista la situazione coronavirus in Veneto. "Non vogliamo fare i bulli o i guastafeste con il governo, è giusto che Roma abbia una regia, ma vogliamo portare anche la nostra esperienza", afferma il governatore veneto spiegando che allo stato attuale il virus "non ci dà emergenza sanitaria ospedaliera". E' comunque da non trascurare, chiarisce, ma in Veneto "tra il 95% e il 96% dei positivi non presenta sintomi", fa presente Zaia. Il governatore favorevole alla riduzione della quarantena Il governatore veneto appena riconfermato con risultati bulgari è contrario alla mascherina

