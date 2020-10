Yari Carrisi e Thea | un amore tra arte e spiritualità

E’ un momento felice per Yari Carrisi. Il figlio di Al Bano e Romina Power è innamoratissimo di Thea, un’artista multidimensionale italo-finlandese. Si sono conosciuti a giugno e da allora non si sono mai separati. Ad unirli c’è l’amore per la musica e la meditazione. La loro è un’unione spirituale e artistica: “La musica è uno strumento potente, ha la capacità di riequilibrare e favorire il benessere psicofisico. Noi vogliamo creare armonia”.

Nei loro concerti cantano i Mantra dell’Himalaya e Canzoni di autori come Beatles, Battiato, Battisti e altri, in sintonia con la cultura Peace Love Meditation: “Con le nostre opere e i nostri eventi vogliamo contribuire al risveglio di coscienza planetario in corso sulla nostra amata Terra”, affermano.

“Il periodo Covid sta contribuendo a far riflettere molti sulla propria vita, sulle vere priorità – proseguono – Le emozioni negative come la rabbia e la paura abbassano il sistema immunitario. Ci fa piacere condividere con amore ciò che abbiamo la fortuna di sapere e aiutare altre persone a stare meglio con la nostra musica e i nostri programmi”.

Leggi su newscronaca.myblog