X Factor, le 6 audizioni più divertenti della nuova edizione (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dopo avervi presentato il video dei migliori 13 inediti, è arrivato il momento di mostrarvi le 6 audizioni più divertenti di X Factor 2020. Eh sì, perché senza dover scomodare altri talent musicali, le Audition di XF riescono ogni anno a regalare alcune perle degne di nota. Non ci credete? Guardate allora il video qui sotto. Le audizioni più divertenti di X Factor 2020 Il disastro culturale delle Twemsis Risate assicurate con le Twemsis, esibitesi sulle note di Loco Contigo. Performance canora da dimenticare, non però le parole di Hell Raton: “Siete un disastro culturale più della mia famiglia, incredibile. Venite dalla Spagna marocchina e cantate J. Balvin vestite da cinesi“. Lo strano caso dei Trillici Dopo ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dopo avervi presentato il video dei migliori 13 inediti, è arrivato il momento di mostrarvi le 6piùdi X2020. Eh sì, perché senza dover scomodare altri talent musicali, le Audition di XF riescono ogni anno a regalare alcune perle degne di nota. Non ci credete? Guardate allora il video qui sotto. Lepiùdi X2020 Il disastro culturale delle Twemsis Risate assicurate con le Twemsis, esibitesi sulle note di Loco Contigo. Performance canora da dimenticare, non però le parole di Hell Raton: “Siete un disastro culturale piùmia famiglia, incredibile. Venite dalla Spagna marocchina e cantate J. Balvin vestite da cinesi“. Lo strano caso dei Trillici Dopo ...

XFactor_Italia : Visto che ce le chiedete sempre, ecco tutte ma proprio tutte le gif delle Audizioni di #XF2020 - untizio : RT @lercionotizie: #ultimora 'Non so cantare, ma ho un melanoma', concorrente passa le audizioni di X-factor - TrdDiary : RT @lercionotizie: #ultimora 'Non so cantare, ma ho un melanoma', concorrente passa le audizioni di X-factor - il_gattaccio : RT @lercionotizie: #ultimora 'Non so cantare, ma ho un melanoma', concorrente passa le audizioni di X-factor - aureliobosa : RT @lercionotizie: #ultimora 'Non so cantare, ma ho un melanoma', concorrente passa le audizioni di X-factor -