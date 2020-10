Willy Monteiro: dopo un mese, lo sfogo disperato della sorella (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Willy, lo sfogo della sorella a un mese dalla morte: «Ciao fratellone. Ammazzare di botte è da mostri». “Fare a botte non vi fa fighi, non siete grossi, non siete invincibili, non siete uomini, non siete ragazzi, siete solo animali, ammazzare di botte una persona è da mostri e non da uomini”. Inizia così lo … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 7 ottobre 2020), loa undalla morte: «Ciao fratellone. Ammazzare di botte è da mostri». “Fare a botte non vi fa fighi, non siete grossi, non siete invincibili, non siete uomini, non siete ragazzi, siete solo animali, ammazzare di botte una persona è da mostri e non da uomini”. Inizia così lo … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

