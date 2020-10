Whatsapp, le nuove emoji che hanno sorpreso gli utenti. C’è anche lo sposo con il velo. (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il mondo dei social non smette mai di stupirci, questa volta pare che a mettere in crisi il gli utenti sono le nuove emoticon dell’ultimo aggiornamento dell’Apple Store Los 14.2. nuove e straordinarie emoticon verranno introdotte nel nuovo sistema operativo che già stanno facendo parlare tutti. Il nuovo aggiornamento in realtà doveva essere già lanciato all’inizio del 2020 ma il consorzio che si occupa della loro realizzazione aveva deciso di rimandare il lancio proprio per causa Corona Virus. L’aggiornamento infatti prevede nuove e divertentissime emoticon. Foto: Twitter/emojipedia Tra quelle che balzano agli occhi del web infatti quelle che hanno sorpreso di più sono la bandiera transgender dai colori rosa bianco e ... Leggi su virali.video (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il mondo dei social non smette mai di stupirci, questa volta pare che a mettere in crisi il glisono leemoticon dell’ultimo aggiornamento dell’Apple Store Los 14.2.e straordinarie emoticon verranno introdotte nel nuovo sistema operativo che già stanno facendo parlare tutti. Il nuovo aggiornamento in realtà doveva essere già lanciato all’inizio del 2020 ma il consorzio che si occupa della loro realizzazione aveva deciso di rimandare il lancio proprio per causa Corona Virus. L’aggiornamento infatti prevedee divertentissime emoticon. Foto: Twitter/pedia Tra quelle che balzano agli occhi del web infatti quelle chedi più sono la bandiera transgender dai colori rosa bianco e ...

