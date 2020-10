Walter Ricciardi: "Di questo passo arriviamo a 16mila casi. Siamo sulla lama del rasoio" (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Walter Ricciardi avverte: “Siamo sulla lama del rasoio”. Per questo, considerando l’incremento nei contagi registrato oggi, il consulente del ministro Speranza, professore ordinario di Igiene e Medicina Preventiva all’Università Cattolica, ribadisce che “dobbiamo fare di tutto per arrestare la salita e l’incremento dei casi”. Servono “comportamenti responsabili” e “controlli e sanzioni” per far rispettare le regole. Altrimenti, “se non invertiamo la tendenza, tra due mesi potremmo arrivare a 16.000 casi”. Professor Ricciardi, che significa questa nuova impennata?È la conferma che quando non azzeri un’epidemia, ma ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 ottobre 2020)avverte: “del”. Per, considerando l’incremento nei contagi registrato oggi, il consulente del ministro Speranza, professore ordinario di Igiene e Medicina Preventiva all’Università Cattolica, ribadisce che “dobbiamo fare di tutto per arrestare la salita e l’incremento dei”. Servono “comportamenti responsabili” e “controlli e sanzioni” per far rispettare le regole. Altrimenti, “se non invertiamo la tendenza, tra due mesi potremmo arrivare a 16.000”. Professor, che significa questa nuova impennata?È la conferma che quando non azzeri un’epidemia, ma ...

