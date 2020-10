Volvo emette il suo primo green bond | un piano di grande portata contro le emissioni nocive

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Auto e finanza: due settori che stanno provando in tutti i modi a diventare sempre più sostenibili, con il Next Generation EU che ha dato una bella spinta a entrambi Cosa sono i? Autoda finanziare con i, ma cosa sono i “titoli verdi”? Si tratta di obbligazioni che vengono emesse con uno scopo ben preciso, che deve essere rigorosamente legato al finanziamento di progetti di sostenibilità ambientale: efficienza energetica, il trattamento dell’acqua e dei rifiuti, la produzione di energia da fonti pulite ecc. Esistono già da diversi anni ma fino ad ora erano emessi principalmente da istituzioni finanziarie sovranazionali, come la Banca Mondiale o la Banca Europea per gli Investimenti. Anche gli Stati si sono affacciati a questo mercato, ...