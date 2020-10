Volley, Superlega 2020/2021: Civitanova batte Trento, Vibo Valentia sorprende (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Si sono conclusi i primi match della terza giornata di Superlega 2020/2021 di Volley. In attesa del posticipo di giovedì tra Ravenna e Modena, questo turno infrasettimanale ha visto Civitanova portarsi a casa il big match contro Trento per 3-0 (25-15, 26-24, 25-18). Dopo aver perso nettamente il primo parziale, l’Itas ritrova ritmo ma qualche errore di troppo la condanna alla sconfitta. Vittoria in tre set anche per Perugia, che sul campo di casa controlla il match e sconfigge Padova (25-18, 25-14, 25-21). Verona continua a crescere e sconfigge Monza al quarto set (25-21, 22-25, 25-16, 25-23). Piacenza ottiene la vittoria stagionale sul campo di Latina Cisterna, sconfitta 1-3 (25-22, 21-25, 22-25, 21-25). La sorpresa di giornata è però la vittoria di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Si sono conclusi i primi match della terza giornata didi. In attesa del posticipo di giovedì tra Ravenna e Modena, questo turno infrasettimanale ha vistoportarsi a casa il big match controper 3-0 (25-15, 26-24, 25-18). Dopo aver perso nettamente il primo parziale, l’Itas ritrova ritmo ma qualche errore di troppo la condanna alla sconfitta. Vittoria in tre set anche per Perugia, che sul campo di casa controlla il match e sconfigge Padova (25-18, 25-14, 25-21). Verona continua a crescere e sconfigge Monza al quarto set (25-21, 22-25, 25-16, 25-23). Piacenza ottiene la vittoria stagionale sul campo di Latina Cisterna, sconfitta 1-3 (25-22, 21-25, 22-25, 21-25). La sorpresa di giornata è però la vittoria di ...

