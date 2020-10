Volley | Champions League 2020 2021 | Scandicci qualificata | altro 3-0 al Yuzhny

Leggi su sportface

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) La Savino Del Benesupera le qualificazioni delladifemminile. Le ragazze di Barbolini hanno rifilato unsecco 3-0 alle ucraine del Khimik, accedendo così agli ottavi di finale della massima competizione continentale per club. La gara di ritorno ha confermato quanto visto in quella di andata, con le toscane che hanno controllato il match fin dalle prime battute, chiudendo in tre set (16-25, 19-25, 11-25) in poco più di un’ora di gioco.è dunque inserita nella Pool A degli ottavi di finale, dove incontrerà l’italiana Busto Arsizio, oltre allo Rzeszow e allo Schwerin.