Volley, A2 femminile Ovest: i risultati della 3a giornata (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La Serie A2 femminile, come la Serie A1, chiude anche il terzo turno di campionato; girone Est e girone Ovest sono scesi in campo per le gare di regular season. Nell’anticipo del sabato vince la Sigel Marsala; domenica le altre tre vincitrici delle gare sono Torino, Roma e Pinerolo. Rinviata invece la partita tra Club Italia Crai e Lpm Bam Mondovì per impegni legati alla Nazionale U17; scopriamo insieme i risultati della 3a giornata del girone Ovest di Serie A2 femminile. Exacer Montale-Sigel Marsala – Photo Credit: De Simone, Marsala Volley Official Facebook AccountLe partite del girone Ovest di A2 femminile Il terzo turno del girone Ovest si apre con la sfida tra Montale e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La Serie A2, come la Serie A1, chiude anche il terzo turno di campionato; girone Est e gironesono scesi in campo per le gare di regular season. Nell’anticipo del sabato vince la Sigel Marsala; domenica le altre tre vincitrici delle gare sono Torino, Roma e Pinerolo. Rinviata invece la partita tra Club Italia Crai e Lpm Bam Mondovì per impegni legati alla Nazionale U17; scopriamo insieme i3adel gironedi Serie A2. Exacer Montale-Sigel Marsala – Photo Credit: De Simone, MarsalaOfficial Facebook AccountLe partite del gironedi A2Il terzo turno del gironesi apre con la sfida tra Montale e ...

sportface2016 : #Volley: #Scandicci vede la qualificazione alla #ChampionsLeague - OA_Sport : Volley femminile, Champions League: Scandicci travolge lo Yuzhny ed è a un passo dalla fase a gironi - OA_Sport : Volley femminile, Italia in semifinale agli Europei Under 17. Le azzurrine stendono la Bulgaria - PantheonVerona : Con l’arrivo di Anna Hrabar si completa il roster della prima squadra per il campionato di serie B1 femminile di vo… - Campioni_cn : TIMEOUT, il punto sul Campionato di Serie A2 di volley femminile – gir. Ovest: “Quanto sei bella Roma”…e domenica l… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley femminile Volley femminile, Italia in semifinale agli Europei Under 17. Le azzurrine stendono la Bulgaria OA Sport Volley, A2 femminile Ovest: i risultati della 3a giornata

Il girone Ovest è sceso in campo per la 3a giornata; ecco tutti i risultati delle partite della 3a giornata del girone Ovest di Serie A2.

Pallavolo sarda in lutto, muore a 46 anni l’allenatore della Sandalyon Diego Caddeo

Meccanico con la pallavolo nel sangue, dalle partite in serie C sino alla guida della prima divisione femminile della squadra di Quartu. Lascia moglie e due figli piccoli: "Dolore indescrivibile, ha a ...

Il girone Ovest è sceso in campo per la 3a giornata; ecco tutti i risultati delle partite della 3a giornata del girone Ovest di Serie A2.Meccanico con la pallavolo nel sangue, dalle partite in serie C sino alla guida della prima divisione femminile della squadra di Quartu. Lascia moglie e due figli piccoli: "Dolore indescrivibile, ha a ...