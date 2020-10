“Voglio andare a casa”, Stefania Orlando in crisi al GF Vip: “Sono il vuoto cosmico” (VIDEO) (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Bruttissimo risveglio per Stefania Orlando, che durante la mattinata si è lasciata andare a un momento di sconforto nel bagno del Grande Fratello Vip. Per fortuna in suo soccorso è arrivato Tommaso Zorzi. “Voglio andare a casa”, Stefania Orlando in crisi: “Sono il vuoto cosmico” Tommaso, molto premuroso, le ha portato un caffè chiedendole il... L'articolo “Voglio andare a casa”, Stefania Orlando in crisi al GF Vip: “Sono il vuoto cosmico” (VIDEO) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Bruttissimo risveglio per, che durante la mattinata si è lasciataa un momento di sconforto nel bagno del Grande Fratello Vip. Per fortuna in suo soccorso è arrivato Tommaso Zorzi. “Voglioa casa”,in: “Sono ilcosmico” Tommaso, molto premuroso, le ha portato un caffè chiedendole il... L'articolo “Voglioa casa”,inal GF Vip: “Sono ilcosmico” () proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

