Voglia di politica, torna la Pantera: viaggio dagli anni ’60 a Greta (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoEboli (Sa) – Venerdì 9 ottobre alle ore 18, presso il MOA – Museo of Operation Avalanche – di Eboli ci sarà la presentazione del libro “La Pantera 30 anni portati bene. Dalla rimozione all’azione efficace. Storia dei movimenti studenteschi e giovanili dalle «magliette a strisce» a Greta Thunberg”. L’opera è di Nando Simeone; il libro è edito dalla NeP Edizioni. La manifestazione è voluta dall’Associazione ‘Memoria in Movimento’. Il presidente Angelo Orientale dice: “Si svilupperà una riflessione a ritroso nel tempo sulla partecipazione dei movimenti studenteschi e giovanili alla vita politica del Paese. Dalle ‘magliette a strisce’ del 1960, passando per ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoEboli (Sa) – Venerdì 9 ottobre alle ore 18, presso il MOA – Museo of Operation Avalanche – di Eboli ci sarà la presentazione del libro “La30portati bene. Dalla rimozione all’azione efficace. Storia dei movimenti studenteschi e giovanili dalle «magliette a strisce» aThunberg”. L’opera è di Nando Simeone; il libro è edito dalla NeP Edizioni. La manifestazione è voluta dall’Associazione ‘Memoria in Movimento’. Il presidente Angelo Orientale dice: “Si svilupperà una riflessione a ritroso nel tempo sulla partecipazione dei movimenti studenteschi e giovanili alla vitadel Paese. Dalle ‘magliette a strisce’ del 1960, passando per ...

LuigiGallo15 : Chi crede nell'equità, nella giustizia e nella trasparenza, nella lotta alla corruzione, nella libertà di un bambin… - DomenNicolo : Impegnarmi in campagna elettorale per le comunali di #ReggioCalabria con il partito #articolouno a mi ha fatto rito… - carmelop16 : RT @nopost3b: La gente continua a votare a sinistra e la voglia di emigrare cresce. Che restino solo le merde del voto clientelare a tenta… - nopost3b : La gente continua a votare a sinistra e la voglia di emigrare cresce. Che restino solo le merde del voto clientela… - Frances47226166 : RT @chgemma68: Il @Mov5Stelle è risultato vittorioso in 5 comuni su 6 al ballottaggio, un segnale evidente che nelle amministrazioni locali… -

Ultime Notizie dalla rete : Voglia politica Voglia di politica, torna la Pantera: viaggio dagli anni '60 a Greta anteprima24.it Ira grillina contro Casaleggio jr: "È lì perché ha ereditato tutto dal padre..."

e non vogliono tornare a casa”. I parlamentari grillini, però, si ribellano al figlio di Gianroberto Casaleggio non soltanto perché non ne condividono la linea politica, ma soprattutto perché non lo ...

"Basta polemiche, ora serve serenità" Prof anti-Segre, la lettera dei colleghi

La docente, sospesa temporaneamente dal servizio per aver pronunciato quella frase, è stata reintegrata nell’organico della scuola media Mazzanti nelle scorse settimane dall’Ufficio scolòastico region ...

e non vogliono tornare a casa”. I parlamentari grillini, però, si ribellano al figlio di Gianroberto Casaleggio non soltanto perché non ne condividono la linea politica, ma soprattutto perché non lo ...La docente, sospesa temporaneamente dal servizio per aver pronunciato quella frase, è stata reintegrata nell’organico della scuola media Mazzanti nelle scorse settimane dall’Ufficio scolòastico region ...