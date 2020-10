"Viviana è stata uccisa". Il padre della dj morta insieme al figlio Gioele non ha dubbi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Mia figlia è stata uccisa”. Ne è convinto Luigino Parisi, padre di Viviana, la dj di origini torinesi trovata morta l′8 agosto poco lontano dall’autostrada Messina-Palermo.“Le indagini sono state superficiali - ha aggiunto Parisi, intervistato nel corso di ‘Storie italiane’, su Rai 1 - Volevano chiudere subito il caso classificandolo come un omicidio-suicidio”.Il padre della donna, morta insieme con il figlio Gioele i cui resti furono ritrovati poi il 19 agosto nella stessa zona, ha raccontato delle fasi successive all’allarme che hanno riguardato la famiglia Mondello del marito di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Mia figlia”. Ne; convinto Luigino Parisi,di, la dj di origini torinesi trovatal′8 agosto poco lontano dall’autostrada Messina-Palermo.“Le indagini sono state superficiali - ha aggiunto Parisi, intervistato nel corso di ‘Storie italiane’, su Rai 1 - Volevano chiudere subito il caso classificandolo come un omicidio-suicidio”.Ildonna,con ili cui resti furono ritrovati poi il 19 agosto nella stessa zona, ha raccontato delle fasi successive all’allarme che hanno riguardato la famiglia Mondello del marito di ...

