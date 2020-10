VIDEO | “Il vaccino antinfluenzale è fondamentale” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ROMA – “Quest’anno la campagna di vaccinazione antinfluenzale risulta particolarmente importante sia per la protezione dei pazienti con patologie croniche, sia per evitare una patologia che crea spesso problemi di diagnosi differenziale con il Covid. Quindi meno pazienti presenteranno questa patologia e piu’ potremmo dedicarci con attenzione alla diagnostica dei pazienti con sospetta infezione da Covid i cui numeri, al momento, non sono confortanti”. Lo ha detto il direttore generale dell’ospedale San Giovanni Addolorata di Roma, Massimo Annicchiarico, durante il ‘Vaccination day‘ promosso in collaborazione con l’Asl Roma 1 nella Sala Folchi del nosocomio romano. Leggi su dire (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ROMA – “Quest’anno la campagna di vaccinazione antinfluenzale risulta particolarmente importante sia per la protezione dei pazienti con patologie croniche, sia per evitare una patologia che crea spesso problemi di diagnosi differenziale con il Covid. Quindi meno pazienti presenteranno questa patologia e piu’ potremmo dedicarci con attenzione alla diagnostica dei pazienti con sospetta infezione da Covid i cui numeri, al momento, non sono confortanti”. Lo ha detto il direttore generale dell’ospedale San Giovanni Addolorata di Roma, Massimo Annicchiarico, durante il ‘Vaccination day‘ promosso in collaborazione con l’Asl Roma 1 nella Sala Folchi del nosocomio romano.

matteosalvinimi : ????CLANDESTINI, TUTTO A FUOCO???? Le immagini che non vedrai al tg. Agrigento, immigrati in centro di accoglienza… - UEFAcom_it : Buon compleanno a Dida, due volte vincitore della #UCL con il @acmilan ??????? - redazioneiene : Cosa si sono detti il VAR e l'arbitro Orsato dopo quel fallaccio di Pjanic sull'interista Rafinha? Filippo Roma e M… - giutapjindercul : ??Documentate terribili violenze in un allevamento di maiali fornitore dei salumi Beretta. Nuova indagine sotto cope… - HankHC91 : RT @Disney_IT: Per @CarmenConsoli è stato un onore interpretare 'Coraggio, Onestà e Lealtà', il brano portante dei titoli di coda di #Mulan… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO “Il Truffe, fregature in banca e consulenza finanziaria: c'e un vaccino? Una conferenza online da vedere e ascoltare Fortune Italia