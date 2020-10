VIDEO | Dg San Giovanni di Roma | “Il vaccino antinfluenzale è fondamentale”

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) ROMA – “Quest’anno la campagna di vaccinazione antinfluenzale risulta particolarmente importante sia per la protezione dei pazienti con patologie croniche, sia per evitare una patologia che crea spesso problemi di diagnosi differenziale con il Covid. Quindi meno pazienti presenteranno questa patologia e piu’ potremmo dedicarci con attenzione alla diagnostica dei pazienti con sospetta infezione da Covid i cui numeri, al momento, non sono confortanti”. Lo ha detto il direttore generale dell’ospedale San Giovanni Addolorata di Roma, Massimo Annicchiarico, durante il ‘Vaccination day‘ promosso in collaborazione con l’Asl Roma 1 nella Sala Folchi del nosocomio romano.

Pazienti oncologici in piazza oggi davanti al San Francesco di Nuoro per difendere il reparto dell'ospedale nuorese, che l'Ats vuole spostare dimezzandone la capacità per far spazio al nuovo reparto c ...