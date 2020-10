VIDEO | Coronavirus, Arcuri: “Pronti ad aumento delle terapie intensive” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) VILLASIMIUS (SUD SARDEGNA) – “Abbiamo avviato un piano di rafforzamento delle cosiddette reti ospedaliere covid che porteranno altri 3.500 posti stabili in terapia intensiva e altri 4.200 in terapia sub intensiva. In questo momento ci sono circa 300 nostri concittadini in terapia intensiva, quindi i numeri sono ancora nei limiti della normale gestione. Dobbiamo prepararci all’eventualita’ che questi numeri purtroppo crescano”. Cosi’ il commissario straordinario per l’emergenza covid, Domenico Arcuri, prima di intervenire a Villasimius (Sud Sardegna) al congresso nazionale dei medici di famiglia. Leggi su dire (Di mercoledì 7 ottobre 2020) VILLASIMIUS (SUD SARDEGNA) – “Abbiamo avviato un piano di rafforzamento delle cosiddette reti ospedaliere covid che porteranno altri 3.500 posti stabili in terapia intensiva e altri 4.200 in terapia sub intensiva. In questo momento ci sono circa 300 nostri concittadini in terapia intensiva, quindi i numeri sono ancora nei limiti della normale gestione. Dobbiamo prepararci all’eventualita’ che questi numeri purtroppo crescano”. Cosi’ il commissario straordinario per l’emergenza covid, Domenico Arcuri, prima di intervenire a Villasimius (Sud Sardegna) al congresso nazionale dei medici di famiglia.

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Coronavirus VIDEO | Coronavirus, D'Alberto: a Teramo situazione sotto controllo ma da Regione manca coordinamento ekuonews.it COPPA ITALIA PRIMAVERA, 2° TURNO: PARMA-REGGIANA 2-1 (DTS), GUARDA IL VIDEO INTEGRALE DALLA DIRETTA STREAMING

Lockdown, in 31 video i volti del volontariato in azione

I Csv di Forlì – Cesena e Rimini promuovono un concorso per far conoscere l’impegno delle associazioni attive durante l’emergenza sanitaria. C’è tempo fino al 23 novembre per votare sui social i video ...

