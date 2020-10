Viaggi. Pedalando per l’Italia (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dal 3 al 25 ottobre va in scena l’Italia in rosa. L’edizione posticipata del Giro d’Italia 2020 affida a Monreale, in Sicilia, la grande partenza. Dall’isola del vulcano, tagliando la Sila e la costa ionica lucana, la carovana rosa risalirà la costa adriatica fino a Cervia, per poi affrontare le grandi salite tra Friuli Venezia Giulia, Alto Adige, Trentino, Lombardia e Piemonte. All’arrivo, poco più di 16 km tra Cernusco sul Naviglio e Milano. A beneficio di tutti noi cicloturisti “normali”, abbiamo studiato le altimetrie e le planimetrie per proporvi la nostra personale interpretazione del Giro: percorsi ispirati o estrapolati dalle tappe ufficiali, con livelli di difficoltà differenti, ma comunque accessibili a tutti se effettuati con una bicicletta a pedalata assistita. Buona pedalata! Il fiume Sarca, in Trentino. ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dal 3 al 25 ottobre va in scena l’Italia in rosa. L’edizione posticipata del Giro d’Italia 2020 affida a Monreale, in Sicilia, la grande partenza. Dall’isola del vulcano, tagliando la Sila e la costa ionica lucana, la carovana rosa risalirà la costa adriatica fino a Cervia, per poi affrontare le grandi salite tra Friuli Venezia Giulia, Alto Adige, Trentino, Lombardia e Piemonte. All’arrivo, poco più di 16 km tra Cernusco sul Naviglio e Milano. A beneficio di tutti noi cicloturisti “normali”, abbiamo studiato le altimetrie e le planimetrie per proporvi la nostra personale interpretazione del Giro: percorsi ispirati o estrapolati dalle tappe ufficiali, con livelli di difficoltà differenti, ma comunque accessibili a tutti se effettuati con una bicicletta a pedalata assistita. Buona pedalata! Il fiume Sarca, in Trentino. ...

