Via libera della Camera, stato d'emergenza prorogato al 31 gennaio (Di mercoledì 7 ottobre 2020) AGI - Il Consiglio dei ministri ha approvato con delibera la proroga dello stato di emergenza per il Covid al 31 gennaio 2021. La norma che obbliga l'uso delle mascherine all'aperto è stata approvata con decreto legge. Il testo prevede l'obbligo di indossare la mascherina in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Il via libera della Camera In precedenza c'era stato il via libera della Camera alla risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni rese dal ministro della ... Leggi su agi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) AGI - Il Consiglio dei ministri ha approvato con dela proroga dellodiper il Covid al 312021. La norma che obbliga l'uso delle mascherine all'aperto è stata approvata con decreto legge. Il testo prevede l'obbligo di indossare la mascherina in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Il viaIn precedenza c'erail viaalla risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni rese dal ministro...

vitocrimi : Via libera della Commissione Affari Costituzionali della Camera al testo base del @Mov5Stelle sul… - pietroraffa : ??Per 110 giorni mi sono chiesto a che punto fossimo con l'abolizione dei #decretisicurezza di Salvini. Stasera il… - Avvenire_Nei : Il governo cancella le norme Salvini. Torna la «protezione umanitaria» - altalex : RT @Montecitorio: 244 voti favorevoli, 207 contrari. Via libera della Camera, con risoluzione, alla Relazione programmatica della Commissio… - battmark2 : @Amos8125 @moro_thomas Appunto ma sembra che la sinistra odierna adori i porti aperti, la caduta di tutte le difese… -