Via libera della Camera alla risoluzione di maggioranza: stato d'emergenza prorogato al 31 gennaio (Di mercoledì 7 ottobre 2020) AGI - Via libera della Camera alla risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni rese dal ministro della Sanità Roberto Speranza, in merito alle misure di contenimento del covid-19. I voti favorevoli sono stati 253, i contrari tre. Ieri, per due volte era mancato il numero legale nell'Aula della Camera e per questo è slittato a stamattina anche il Consiglio dei ministri per l'approvazione del nuovo dpcm. La risoluzione di maggioranza, che oggi ha ottenuto il disco verde con 253 sì, impegna il governo a prorogare lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021. L'opposizione non ha preso parte al voto. In ... Leggi su agi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) AGI - Viadisulle comunicazioni rese dal ministroSanità Roberto Speranza, in merito alle misure di contenimento del covid-19. I voti favorevoli sono stati 253, i contrari tre. Ieri, per due volte era mancato il numero legale nell'Aulae per questo è slittato a stamattina anche il Consiglio dei ministri per l'approvazione del nuovo dpcm. Ladi, che oggi ha ottenuto il disco verde con 253 sì, impegna il governo a prorogare lodial 312021. L'opposizione non ha preso parte al voto. In ...

