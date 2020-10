Via libera all’anticipo del 10%, ma servono conti pubblici in ordine (Di mercoledì 7 ottobre 2020) «Pronti a mettere da parte le nostre richieste di cambiamento per accettare questo compromesso che mi sembra equilibrato». Dopo le prime tensioni con i Paesi nordici, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri nella riunione dell’Ecofin ha preferito accantonare le obiezioni avanzate sul nuovo regolamento della Recovery and Resilience Facility. Meglio accontentarsi della proposta di mediazione tedesca e velocizzare le procedure. Visto che il rischio di ritardare la partenza del piano è sempre più alto. Il testo scritto dalla presidenza tedesca è stato approvato a maggioranza qualificata. Contrari i Paesi Bassi, l’Irlanda e il Lussemburgo. Tra le novità, si chiarisce che l’anticipo del 10% a disposizione nel 2021 sarà sul totale delle risorse, ma è prevista la necessità di rispettare le raccomandazioni ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 7 ottobre 2020) «Pronti a mettere da parte le nostre richieste di cambiamento per accettare questo compromesso che mi sembra equilibrato». Dopo le prime tensioni con i Paesi nordici, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri nella riunione dell’Ecofin ha preferito accantonare le obiezioni avanzate sul nuovo regolamento della Recovery and Resilience Facility. Meglio accontentarsi della proposta di mediazione tedesca e velocizzare le procedure. Visto che il rischio di ritardare la partenza del piano è sempre più alto. Il testo scritto dalla presidenza tedesca è stato approvato a maggioranza qualificata. Contrari i Paesi Bassi, l’Irlanda e il Lussemburgo. Tra le novità, si chiarisce che l’anticipo del 10% a disposizione nel 2021 sarà sul totale delle risorse, ma è prevista la necessità di rispettare le raccomandazioni ...

