Via Laurentina | scontro frontale tra due auto | 3 feriti in codice rosso | grave anche un bimbo di 7 anni

Terribile incidente, nella serata di oggi, 7 ottobre, su via Laurentina, al chilometro 14,500, tra Roma e Pomezia. Le due auto si sono scontrate frontalmente intorno alle ore 18:25 e le persone a bordo, due adulti e un bambino di 7 anni, sono rimaste gravemente ferite. Per estrarre gli occupanti dagli abitacoli sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Roma, arrivati sul posto con 2 squadre (11a e 22a ), che hanno dovuto utilizzare il divaricatore per districare i passeggeri e riuscire ad estrarli dalle lamiere. Presente anche il personale del 118 con ambulanze e un'eliambulanza, che ha provveduto al trasportato dei feriti presso l'ospedale più vicino in codice rosso.

Due auto si sono scontrate nel Comune di Ardea, nell'incrocio tra via Pontina Vecchia e via Laurentina: quattro i feriti nell'incidente.

Scontro frontale tra due auto ad Ardea, in provincia di Roma: due uomini e due donne sono rimasti feriti a seguito dell'incidente, una è grave.

