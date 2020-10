Verona | ricorso in tribunale per una coppia di mamme | i loro figli non sono riconosciuti come fratelli

Tavianigiulia : A #Verona due donne di 34 e 33 anni si sono unite civilmente nel 2018. Con due figli a carico, hanno fatto ricorso… - romaforever_it : Verona-Roma, venerdì il ricorso contro la sconfitta a tavolino - romanewseu : #VeronaRoma, venerdì l’udienza del ricorso giallorosso #ASRoma #RomanewsEU - corgiallorosso : Venerdì l’udienza per il ricorso di #VeronaRoma - siamo_la_Roma : ??? E’ stata fissata a venerdì l’udienza per il ricorso della #Roma ?? Contro la sconfitta a tavolino decisa dal Giud… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona ricorso

TGCOM

Nel 2018 si sono unite civilmente adottando rispettivamente i figli della compagna. I bambini però non sono stati ancora riconosciuti dalla Legge nemmeno come parenti ...16mila euro da versare per le contravvenzioni ricevute nell’arco di 19 mesi. Lui dichiara di aver risolto: «Un equivoco, non mi sono potuto opporre» ...