Verona, Kalinic: «Sono qui per giocare, ho bisogno di fiducia»

Nikola Kalinic è stato il colpo ad effetto del calciomercato dell'Hellas Verona: ecco le prime parole da scaligero per l'attaccante Nikola Kalinic si presenta in conferenza stampa ai suoi nuovi tifosi. Ecco le parole dell'attaccante dell'Hellas Verona. «È molto facile: Sono qui per giocare. Non mi piace giocare poco, voglio dare il massimo per la squadra. Avevo tante offerte, ma la chiamata di Juric ha cambiato tutto. Alla Fiorentina ho giocato quasi sempre. A Milano non giocavo spesso, ho anche avuto qualche infortunio. E a Roma non ho giocato male: ho segnato cinque gol giocando sette gare dall'inizio. Se gioco con continuità posso dare di più, mi serve fiducia».

