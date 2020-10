Verdi: ritorno al passato con cassonetti a Colli Aniene (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Roma – “Sui rifiuti, la Giunta Raggi fa un passo indietro e lo fa in un luogo simbolo della raccolta porta a porta, quel quartiere Colli Aniene in cui, 13 anni fa, e’ partita la prima sperimentazione. Se, come Ama afferma, si tratta di una rimodulazione del servizio mirata a renderlo piu’ aderente alle esigenze specifiche del territorio, siamo convinti che la soluzione adeguata non sia certo quella di passare dalla raccolta domiciliare a quella ‘stradale integrata’ che produce risultati qualitativi e quantitativi nettamente inferiori”. Cosi’ in un comunicato il co-portavoce dei Verdi del Lazio ed esponente di Europa Verde, Nando Bonessio. “Le cronache di questi anni ci hanno abituato a una grande varieta’ di dichiarazioni da parte della sindaca Raggi e dei suoi assessori su ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Roma – “Sui rifiuti, la Giunta Raggi fa un passo indietro e lo fa in un luogo simbolo della raccolta porta a porta, quel quartierein cui, 13 anni fa, e’ partita la prima sperimentazione. Se, come Ama afferma, si tratta di una rimodulazione del servizio mirata a renderlo piu’ aderente alle esigenze specifiche del territorio, siamo convinti che la soluzione adeguata non sia certo quella di passare dalla raccolta domiciliare a quella ‘stradale integrata’ che produce risultati qualitativi e quantitativi nettamente inferiori”. Cosi’ in un comunicato il co-portavoce deidel Lazio ed esponente di Europa Verde, Nando Bonessio. “Le cronache di questi anni ci hanno abituato a una grande varieta’ di dichiarazioni da parte della sindaca Raggi e dei suoi assessori su ...

Post di Luca Quagliata, ricercatore in oncologiaall’Università di Heidelberg in Germania L’altro ieri, nonostante il panico generale negli aeroporti a causa del mal tempo, sono riuscito a rientrare a ...

Opera al Petruzzelli, 'Falstaff' l'ultimo omaggio di Verdi a Shakespeare

Nuovo appuntamento con la Stagione d’Opera della Fondazione Teatro Petruzzelli: 'Falstaff' di Giuseppe Verdi, per la regia di Mariano Bauduin ...

