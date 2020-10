Venezia, Mose attivato (per ora) solo con alta marea e barriere per San Marco in ritardo: perché la Basilica sarà sott’acqua fino al 2021 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Mose ha dimostrato di poter funzionare, anche se in fase sperimentale, ma (per ora) alla Basilica di San Marco non basta. E un balletto di progetti ha finora impedito che si mettesse mano agli interventi per tenere all’asciutto i preziosi mosaici. Il Mose interferisce solo in parte e ha messo a nudo ritardi pesanti. Perché è stato deciso – fino a quando il sistema delle barriere mobili non sarà completato – di alzare le paratoie solo con una marea superiore ai 130 centimetri. Ma la celeberrima chiesa con i preziosi mosaici va sott’acqua quando il livello arriva a circa 90. E siccome in questo caso il Mose non viene attivato, la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ilha dimostrato di poter funzionare, anche se in fase sperimentale, ma (per ora) alladi Sannon basta. E un balletto di progetti hara impedito che si mettesse mano agli interventi per tenere all’asciutto i preziosi mosaici. Ilinterferiscein parte e ha messo a nudo ritardi pesanti. Perché è stato deciso –a quando il sistema dellemobili non sarà completato – di alzare le paratoiecon unasuperiore ai 130 centimetri. Ma la celeberrima chiesa con i preziosi mosaici va sott’acqua quando il livello arriva a circa 90. E siccome in questo caso ilnon viene, la ...

