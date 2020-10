Venerdì torna sciopero clima degli studenti | “Piazze covid free”

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dopo alcuni mesi di inattività per l'emergenza coronavirus, venerdì prossimo 9 ottobreno in piazza i ragazzi e gli attivisti del movimento Fridays For Future, lanciato a livello mondiale dalla giovane attivista svedese Greta Thunberg. L'occasione è un nuovo "te Strike", uno "per" che vedrà manifestazioni, flash-mob e sit-in in decine di città italiane."Nonostante la pandemia ci abbia mostrato i danni dell`attuale sistema economico e il potenziale devastante della crisitica, le persone al potere continuano a ignorarla o negarla", spiega il movimento FFF Italia sui suoi canali social: "Torniamo a riempire le piazze d'Italia e a manifestare per il nostro diritto ad un futuro vivibile. I governi hanno fallito: non sono stati in grado di ...