Varese | due milioni dal governo | Largo Flaiano cambia volto

Varese, 7 settembre 2020 - Il governo mette a disposizione 2 milioni di euro per il progetto di risistemazione viabilistica di Largo Flaiano, per il quale è partito l'iter negli scorsi mesi a Palazzo

Via libera ai fondi con un emendamento del senatore Pd Alessandro Alfieri Il progetto prevede la realizzazione di una grande rotonda anti-traffico ...

Novara, linea dura su mascherine e distanziamenti. E Canelli propone l’ospedale Covid a Vercelli

NOVARA – Un matrimonio a Varese, un pranzo in giardino e poi la serata in compagnia con un gruppo diverso di commensali: i 38 nuovi contagi di ieri nel Novarese derivano da contatti tra familiari e am ...

Basta code a Varese, rotatoria a uscita Autolaghi

Sarà risolto, dopo quasi un secolo, il problema dell'ingresso e dell'uscita da Varese attraverso l'autostrada dei Laghi (A/8) che arriva nel capoluogo con una strettoia regolata da un semaforo. (ANSA) ...

