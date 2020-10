Valeria Grasso | quattro croci alla donna che si oppose alla mafia | interviene Ultimo

Leggi su chenews

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il muro davanti casa sua, scenario di una nuova intimidazione nei confronti di unache ha avuto il coraggio di ribellarsi e di sfidare la(Facebook)La storia diè una storia di ribellione, è una storia d’amore per la propria terra e per la propria famiglia, è la storia di unache dice no allo strapotere mafioso e non si piega alle minacce, a costo di vedere andare in frantumi la sua vita. Dopo la separazione dal marito,prende in gestione una palestra, a Palermo, ma dopo qualche tempo il locale viene sequestrato, ma chi è a dirlo a? Un rappresentante del tribunale, il quale spiega ...