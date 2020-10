Vaccino Covid, 40 candidati alla sperimentazione umana: a che punto siamo? (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Secondo l’Oms c’è speranza di trovare un Vaccino contro il coronavirus entro la fine del 2020. Sono ben 40 i vaccini che sono già passati alla fase di sperimentazione umana. Oltre a questi, altri 92 candidati vaccini si trovano nella fase di test su animali. Il punto della situazione. Durante un incontro dell’Oms, il direttore … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Secondo l’Oms c’è speranza di trovare uncontro il coronavirus entro la fine del 2020. Sono ben 40 i vaccini che sono già passatifase di. Oltre a questi, altri 92vaccini si trovano nella fase di test su animali. Ildella situazione. Durante un incontro dell’Oms, il direttore … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

