Vaccino antinfluenzali, Bonaccini su La7: “Gallera studi e si informi, noi riusciremo a coprire tutti a differenza della Lombardia” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Gallera sostiene che anche l’Emilia Romagna ha dosi insufficienti di vaccini antifluenzali come la Lombardia? Bisogna che studi un po’ la geografia e che si informi meglio, perché l’Emilia Romagna ha poco meno di 4 milioni e mezzo di abitanti e dal 12 ottobre avremo 1,4 milioni di dosi. Da noi la situazione è positiva“. Così, a “L’aria che tira” (La7), il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, risponde a distanza all’assessore regionale alla Sanità lombarda, Giulio Gallera, che aveva accusato i media di puntare il dito contro la sola Lombardia per la penuria di vaccini antinfluenzali (“Dovete spiegarmi come mai avete portato il Veneto e l’Emilia Romagna come degli esempi fulgidi: il Veneto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Gallera sostiene che anche l’Emilia Romagna ha dosi insufficienti di vaccini antifluenzali come la Lombardia? Bisogna cheun po’ la geografia e che simeglio, perché l’Emilia Romagna ha poco meno di 4 milioni e mezzo di abitanti e dal 12 ottobre avremo 1,4 milioni di dosi. Da noi la situazione è positiva“. Così, a “L’aria che tira” (La7), il presidenteRegione Emilia Romagna, Stefano, risponde a distanza all’assessore regionale alla Sanità lombarda, Giulio Gallera, che aveva accusato i media di puntare il dito contro la sola Lombardia per la penuria di vaccini(“Dovete spiegarmi come mai avete portato il Veneto e l’Emilia Romagna come degli esempi fulgidi: il Veneto ...

fattoquotidiano : VACCINI IN LOMBARDIA La gara indetta a inizio settembre da Regione Lombardia per l’acquisto urgente di 1,5 milioni… - giorgio_gori : Il vaccino antinfluenzale serve x far emergere rapidamente i casi di Covid ed evitare inutili allarmi al primo colp… - gseba_sca : RT @fattoquotidiano: Vaccino antinfluenzali, Bonaccini su La7: “Gallera studi e si informi, noi riusciremo a coprire tutti a differenza del… - Mega_Fauna : RT @fattoquotidiano: Vaccino antinfluenzali, Bonaccini su La7: “Gallera studi e si informi, noi riusciremo a coprire tutti a differenza del… - fattoquotidiano : Vaccino antinfluenzali, Bonaccini su La7: “Gallera studi e si informi, noi riusciremo a coprire tutti a differenza… -